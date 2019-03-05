شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر جاهز لمواجهة جورماهيا ويشارك فى تدريبات الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد عنتر، لاعب الزمالك، فى تدريبات فريقه الجماعية المقرر لها غدًا الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعب الأخير فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز الأبيض مؤخرا على بترو أتليتكو في أنجولا بهدف دون رد.

وتأكدت جاهزية محمد عنتر للمباراة المقبلة أمام جورماهيا، بعدما تعرض لكدمة قوية فى وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 97، أمام سموحة في دوري الجمهورية التى أقيمت خلال تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا.

وكان عنتر شارك في لقاء فريق الشباب برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من رحلة أنجولا، وسجل عنتر هدف الفوز لفريق الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.