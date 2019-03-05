شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 جولة ..تعرف على هدافي دورى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 20 جولة من مباريات دورى القسم الثاني، ما زال بادارا سيلا مهاجم أسوان فى المركز الأول لهدافي الدورى بـ15 هدفًا.

وجاء فى المركز الثاني فى قائمة هدافي الدوري مصطفي سلطان لاعب إف سي مصر بـ12 هدفًا، وكريم أشرف لاعب بني سويف ثالثاً برصيد 11 هدفًا، وأحمد غنيم وإبراهيم جلال لاعبى أبو قير والمنيا فى المركز الرابع والخامس برصيد 10 أهداف.

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وتنص اللوائح على صعود أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث للدوري الممتاز الموسم المقبل.

هدافي القسم الثاني