شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تُهدد مشاركة حمدي فتحي مع الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حمدى فتحي، لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي مُصابًا من مباراة الأهلي وبتروجت أمس، الإثنين، في الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

Advertisements

ويعاني حمدي فتحي المُنضم للأهلي في يناير الماضي من مزق بالدرجة الأولى في العضلة الخلفية تحتاج لعلاج فترة تزيد على الـ21 يومًا ليكون من الصعب جدًا مشاركته في مباراة الزمالك.

يذكر أن الأهلي سيُسافر فجر غدٍ الأربعاء، للكونغو لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.