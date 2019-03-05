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الخلفية تُهدد مشاركة حمدي فتحي مع الأهلى أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حمدى فتحي، لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي مُصابًا من مباراة الأهلي وبتروجت أمس، الإثنين، في الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

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ويعاني حمدي فتحي المُنضم للأهلي في يناير الماضي من مزق بالدرجة الأولى في العضلة الخلفية تحتاج لعلاج فترة تزيد على الـ21 يومًا ليكون من الصعب جدًا مشاركته في مباراة الزمالك.

يذكر أن الأهلي سيُسافر فجر غدٍ الأربعاء، للكونغو لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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