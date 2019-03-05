شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب مرتضى منصور : مستعد لزيارة الأهلى من أجل التهدئة بين قطبى الكرة المصرية هانى أبو ريدة: هجوم الجماهير عبر السوشيال ينذر بأزمة 21 لاعباً فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد حجم إصابة "حوض" صلاح محسن Advertisements تعرف على اللاعبين السبعة المستبعدين من رحلة الأهلى للكونغو وفاة والد خالد بوطيب مهاجم الزمالك جروس يطمئن على إصابة محمد عنتر اللجنة الأوليمبية تلغي المؤتمر الصحفي وتكتفي ببيان رسمي غداً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.