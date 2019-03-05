شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يهزم الإمارات 37/26 فى افتتاح الدورة العربية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الفوز على نظيره الإماراتي 37/26 في افتتاح الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 12 مارس الجاري.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة الفراعنة لينتهي بنتيجة 17-12، قبل أن ينجح المنتخب الوطني فى إنهاء اللقاء لصالح بنتيجة 37 - 26 .

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة جزء من اللقاء الافتتاحي للدورة التي تقام تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة .

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وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من: حسين سعيد، محمد مصطفى عبد النبى، على جابر، مروان حاتم، هشام مجدى، مهاب سعيد، عمر الشريف، عمر معتز، عمر ماجد، محمد طارق، راضي محمد، محمد عمرو فكرى، أحمد عمر شوقى، محمد رفاعى، محمد سمير بيومي، عمرو محمود.

يقود الجهاز الفني للمنتخب من محمد عادل مديرًا فنيًا، وحلمي مصبح مدربًا، وأبو بكر صلاح مدربًا لحراس المرمى، وماجد مدحت للعلاج الطبيعي .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع فلسطين في مباراته الثانية بعد غدٍ الخميس، بينما يلتقي المنتخب الإماراتي مع الجزائر في نفس الجولة.