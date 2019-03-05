نتيجة مباراة أهلي جدة والسد القطري في دوري أبطال آسيا الجولة الأولى اليوم 5/3/2019

يحل نادي السد القطري اليوم ضيفاً على نادي أهلي جدة في دوري أبطال آسيا 2019 في الجولة الأولى من البطولة، ويعيش نادي السد القطري أجواء رائعة قبل بداية المباراة حيث يحتل المركز الأول في الدوري المحلي بينما يحتل الأهلي المركز الرابع محلياً لذا يحاول الفريقين تحقيق فوزاً مهما في بداية المشوار الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي والسد

وتبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقيقة بتوقيت قطر ومكة المكرمة على أن يتم إذاعتها على بين سبورت الرياضية الثالثة بتعليق حفيظ دراجي، ومن الجدير بالذكر أن نادي السد صاحب الأفضلية في المباريات السابقة حيث فاز على الأهلي في مباراتين وتعادل معه في أربعة مباريات ولم يفوز النادي الأهلي على السد قبل ذلك؛ لذا ينتظر جماهير النادي الأهلي المباراة لإلحاق الهزيمة بالسد في لقاء اليوم.

متابعة اللقاء:

الدقيقة 10: تصويبة على مرمى الأهلي ولكن فوق العارضة

الدقيقة 30: الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 32: عمر السومة يتقدم للأهلي من ضربة الجزاء والمباراة تشهد إثارة قوية

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 51: عرقلة وخطأ لصالح السد من نصف الملعب

الدقيقة 70: هجمة من الجهة اليُمنى لصالح الأهلي ولكن الكرة طويلة وتتحول إلى ركنية

الدقيقة 76: الهدف الثاني للأهلي برأسية من عمر السومة

نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون رد

وقد انتهت المباراة بين الفريقين بفوز الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها عمر السومة من ضربة جزاء في الدقيقة 32 وكذلك من رأسية ولا أروع في الدقيقة 76.