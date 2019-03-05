الآن: نتيجة مباراة الأهلي والسد القطري اليوم الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019

تنطلق اليوم مباراة قمة بين أهلي جدة والسد القطري في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019 الجولة الأولى، ويستضيف الأهلي المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية، ويحلم نادي أهلي جدة بالصعود من مرحلة المجموعات إلى الدور المقبل، بينما أكد مدرب السد أنه سعيد بمواجهة الأهلي رغم صعوبة المباراة خاصة وأن جماهير الأهلي تحرص على التواجد في المدرجات لمساندة فريقها.

نتيجة مباراة الأهلي والسد

وكالعادة تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية بنقل المباراة خاصة وأنها حصلت على حقوق البطولة كغيرها من البطولات مصحوبة بتعليق مجموعة من أروع معلقي العالم العربي، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة بتعليق حفيظ دراجي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية وقطر.

دقائق على بداية اللقاء على ملعب الجوهرة

بداية المباراة الأن

الدقيقة 7: هجمة خطيرة للأهلي وتباطؤ من المهاجم تصل بالكرة للحارس

الدقيقة 15: بغداد بو نجاح وهجمة متميزة ولكن تمر بسلام على أهلي جدة

الدقيقة 30: ركلة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 31: عمرو السومة يسدد ركلة الجزاء ويعلن عن الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 42: خطأ على حسين المقهوي على حارس السد سعد الشيب

نهاية الشوط الاول من المباراة

بداية الشوط الثاني الآن

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من الشوط الثاني والمباراة في هدوء

الدقيقة 75: ركنية ورعرضية ورأسية من السومة والكرة تسكن الشباك والهدف الثاني للأهلي

نهاية المباراة .. الأهلي 2-0 السد

مباراة الأهلي والسد القطري

وأكد مدرب أهلي جدة جورجي فوساتي أن الفريق يخوض مواجهة صعبة اليوم أمام منافس عنيد ولكنه على ثقة تامة بقدرات لاعبيه في الفريق الذين اختارهم للدخول في قائمة المباراة وأنهم سيقدمون كل ما لديهم وما هو مطلوب منهم وأن فريقه قد استعد جيدا لتلك المباراة خلال الأيام الماضية.