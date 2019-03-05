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تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا.. وعمر السومة يُسجل هدفين

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يستضيف نادي أهلي جدة نظيره نادي السد القطري في المباراة الافتتاحية في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لعام 2019، ويلعب الأهلي للفوز على أرضه وبين جماهيره بينما يريد السد تحقيق نتيجة إيجابية من مباراة اليوم فالمكسب هو أهم ما يطلبه فيريرا في مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والسد بث مباشر

وينطلق لقاء الأهلي والسد في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت وقطر وتقوم قناة بي إن سبورت الثالثة بنقل اللقاء بتعليق حفيظ دراجي حيث تمتلك قناة بين سبورت حقوق البطولة، وقد أكد فيريرا على أهمية مباراة اليوم وعزمه على العودة بالثلاث نقاط من اللقاء، وقد أبدى فيريرا مدى صعوبة اللقاء فالأهلي من الفرق القوية ذات الجماهير كثيرة الحضور في المدرجات لكن اللاعبين معتادين على مثل تلك الظروف.

متابعة اللقاء:

  • الدقيقة 10: تصويبة على مرمى الأهلي ولكن فوق العارضة وضربة مرمى.
  • الدقيقة 25: تصويبة على مرمى السد القطري ولكن الحارس يحتضن الكرة
  • الدقيقة 32: عمر السومة يُحرز هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء
  • الدقيقة 44: المباراة سجال بين الفريقين
  • بداية الشوط الثاني
  • الدقيقة 53: تصويبة على مرمى السد ولكن بدون عنوان
  • الدقيقة 70: هجمة خطير للأهلي ولكن الدفاع يحولها للركنية
  • الدقيقة 71: تصويبة من عمر السومة وتصطدم بالدفاع مرة أخرى
  • الدقيقة 76: عمر السومة يُحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى السد
  • نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين

انتهت المباراة بهدفين مقابل لاشيء لصالح نادي أهلي جدة، وقد حافظ الأهلي على شباكه نظيفة طوال المباراة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد.

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