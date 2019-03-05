نتيجة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اليوم فى دورى أبطال أوروبا، ينتظرها الكثيرين من عشاق الفريق الملكى الذى سيلعب مباراة فى دور الستة عشر، و هى المباراة المقامة بملعب “سانتياجو برنابيو”، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” الذى يوجد بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، قد انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف واحد، و يكفى الريال التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بهدف لكى يصعد إلى دور الثمانية.

مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اليوم

سوف تنطلق مباراة ريال مدريد و اياكس فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات، و المباراة سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية.

فريق الريال تعرض لهزيمتين فى ثلاثة ايام من فريق برشلونة على ملعبه، حيث انهزم بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى كأس ملك أسبانيا، كما تعرض لهزيمة أخرى فى الدورى الأسبانى بهدف مقابل لاشىء.

تشكيلة الريال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ريجيلون، ناتشو، فاران، وكارفاخال.

الوسط: كروس، كاسيميرو، ومودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، وفاسكيز.

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الشوط الاول

د 11 النتيجة تقدم أياكس بهدف

د 16 و محاولات عديدة من الريال لاحراز التعادل

فى الدقيقة 18 استطاع أياكس احراز الهدف الثانى لتصبح النتيجة تقدم اياكس 2/0

نزول جاريث بيل فى الريال و النتيجة لا تزال 2/0 لصالح اياكس