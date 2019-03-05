لأول مرة هذا الموسم الفارق نقطة بين الزمالك والأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه بتروجيت، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي، أجايي، ومروان محسن، وجيرالدو، ونيدفيد.

ولم يلعب الزمالك في هذه الجولة، نظرا لارتباطه ببطولة الكونفدرالية.

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وواصل الزمالك تربعه على قمة الدوري بـ52 نقطة من 21 مباراة، وله 5 مباريات مؤجلة، يليه الأهلي متأخرا بفارق نقطة واحدة لأول مرة هذا الموسم، برصيد 51 نقطة من 22 لقاء، وله 4 مواجهات مؤجلة، وفي المركز الثالث بيراميدز بـ48 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

ترتيب الدوري كاملا

وواصل الثنائي محمود علاء، مدافع الزمالك، وأحمد علي مهاجم المقاولون انفرادهما بصدارة قائمة الهدافين بـ12 هدفا لكل منهما، يليهما كهربا ، وحسام باولو، بـ 10 لكل منهما.