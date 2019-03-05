الموت يفجع نجم الزمالك.. وقرار عاجل من مجلس الإدارة

كتب: ضياء السقا
توفى والد المهاجم المغربي، خالد بوطيب نجم الزمالك، الثلاثاء.
وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن رئيس النادي وافق علي سفر اللاعب للمغرب لحضور جنازة والده.
واتفق الجهاز الفني للفريق مع المهاجم المغربي على الحضور للقاهرة يوم الجمعة، للانتظام في التدريبات، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.
كان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء بتوقيع المغربي حميد أحداد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط فى المجموعة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.
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