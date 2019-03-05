بث مباشر بدون تقطيع.. ريـال مدريد × أياكس (دوري أبطال أوروبا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف ريال مدريد الإسباني، أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب "سنتياجو برنابيو"، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي، بعدما تغلب في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.