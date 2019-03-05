الخليج 365 يكشف كواليس انسحاب أحمد حسن من مؤتمر نبذ التعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

شهد أحد فنادق القاهرة مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بجانب رئيس الزمالك، وعدد من قيادات الصحافة والإعلام الرياضي ونجوم كرة القدم، لنبذ التعصب والفتن.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن المؤتمر انتهى بنشر 20 توصية لعدد من الجهات "اتحاد الكرة وزارة الرياضة والأندية الشعبية".

وتواجد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، كونه يمثل مدير الكرة بنادي بيراميدز، لكنه انسحب بسبب تصدر رئيس الزمالك المشهد وصعوده للمنصة الرئيسية للمؤتمر الصحفي.

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وقرر حسن الانسحاب من مؤتمر نبذ التعصب، على خلفية صعود رئيس الزمالك للمنصة وإلقاء كلمته، رغم كونه أحد أسباب التعصب الرياضي في مصر على حد وجهة نظر مدير الكرة بنادي بيراميدز.

ورحل مدير الكرة بنادي بيراميدز، بعدما صعد رئيس الزمالك على المنصة وتحدث عن العلاقة بين الأهلي والقلعة البيضاء، الأمر الذي يعتبره حسن مخالف للواقع، بسبب تصرفات رئيس الزمالك تجاه الجماهير المصرية والذي زاد من حدة التعصب في الأونة الأخيرة.

وكان رئيس نادي الزمالك أكد خلال المؤتمر على أنه لا يوجد أي عدوانية تجاه "كيان" النادي الأهلي، مشيرا الى أن أزمة الأهلي في الأشخاص وعقلية من يحكم النادي وليس الكيان.

وأوضح، أنه من المفترض أن يحترم الطرف الأخر الشخصيات المحترمة التي حضرت ويتواجد ممثل عن الأهلي، متسائلا ماذا لو وافقت على الحلول والمقترحات في عدم حضور الأهلي وهو الطرف الثاني؟