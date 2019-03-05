ثنائية السومة تقود أهلي جدة للفوز على السد بأبطال أسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تغلب أهلي جدة السعودي على ضيفه السد القطري 2 / صفر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أسيا.

ونجح السوري عمر السومة مهاجم الفريق السعودي في تسجيل هدفي فريقه خلال اللقاء، في الدقيقتين 32 و 75 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وسجل السومة الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، بعدما سدد الكرة بقوة في مرمى سعد الدوسري، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 برأسية أثر تمريرة من ركلة ركنية نفذها سلمان المؤشر.

وتصدر الأهلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكستاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1/1 في وقت سابق فيما يقبع السد القطري في قاع ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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وعلى ملعب "الجوهرة المشعة"، بادر السد بتهديد مرمى الأهلي عن طريق لاعبه الكوري وون جو في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، الا أن السوري عمر السومة هدد أيضًا مرمى الفريق القطري دون جدوى في الدقائق الأولى.

وحملت الدقيقة 32 أخبارًا سارة للأهلي، بعدما أحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق السعودي، بعد خطأ أرتكبه بغداد بونجاح مهاجم السد داخل منطقة الجزاء، ليترجمها السومة إلى الهدف الأول بعد أن سدد الكرة في أقصى يمين مرمى السد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سدد بغداد بونجاح كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، الا أن محمد العويس حارس مرمى الأهلي امسك بها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي.

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الهجمات الخطيرة لكلا الفريقين، لكنه شهد تألق السومة الذي سجل الهدف الثاني من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية نفذها سلمان المؤشر، ليودعها المهاجم السوري في الشباك.