مساعد أجيري لمصراوي: لم نحسم موقف صلاح محسن من معسكر المنتخب.. وعلي قد يكون البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

قال تيتو جارسيا، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، إنهم لم يحسموا موقفهم من بديل صلاح محسن بمعسكر المنتخب المقبل خلال شهر معسكر الجاري؛ استعدادًا لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وأُصيب صلاح محسن، خلال مشاركته بمران فريقه الأهلي على ملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء بعدما شارك في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ثم غادر مران الأهلي مصابًا بصحبة الطبيب خالد محمود.

وعن بديله في المنتخب، قال جارسيا في تصريحات خاصة لمصراوي:"بمناسبة أحمد علي هو أحد بدلاء صلاح محسن لكن دعنا الآن ننتظر تطورات إصابة صلاح محسن وموقفه النهائي وبعدها سنتخذ القرار النهائي".

وكان المكسيكي أجيري قد اختار صلاح محسن، لاعب الأهلي ضمن قائمة المنتخب للمعسكر المقبل.