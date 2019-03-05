محمد فضل يكشف لمصراوي حقيقة استبعاد استاد بورسعيد من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أنه قد يتم استبعاد ملعب استاد بورسعيد من استضافة مباريات البطولة، سلامة الجماهير أولويتنا.

ويُعد استاد بورسعيد ضمن 6 ملاعب تستعد لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فضل في تصريحات لـ"الخليج 365" "ننتظر الرأي النهائي والتقرير الخاص بحالة ملعب بورسعيد من جانب الخبراء والمهندسين والجهات المختصة، لتحديد هل سيستضيف مباريات البطولة أم سيتم استبعاده".

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وتابع "بالطبع نتمنى أن تكون مدينة بورسعيد ضمن المدن المستضيفة للحدث الكبير، وكل مدن مصر بالتأكيد، لكن في النهاية هناك أولويات بالنسبة لنا، لن نخاطر بحياة أي شخص بكل تأكيد".

واستمر "لو هناك إمكانية لإصلاح المشكلة التي تتواجد في ملعب بورسعيد، بالتأكيد سوف يكون الملعب ضمن الملاعب المستضيفة للبطولة وسنكون سعداء بهذا الأمر، استاد بورسعيد مهم بالنسبة لنا بالتأكيد".

واستمر "اذا كان هناك ما يعوق اصلاح المشكلة في الوقت المناسب، بالتالي ستكون تلك هي إرادة المولى عز وجل وسيتم استبعاد الملعب من البطولة والإعلان عن البديل، كما قلت، لن نخاطر بأي فرد، سلامة الجميع أولويتنا".

واختتم " ننتظر التقرير النهائي من الجهات المختصة بهذا الشأن لكي يتم اتخاذ القرار النهائي".