الزمالك يوافق على سفر بوطيب للمغرب لحضور عزاء والده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وافق مسؤولو نادي الزمالك على سفر خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى مسقط رأسه بالمغرب، بعدما تلقى خبر وفاة والده مساء اليوم الثلاثاء.

وسمح الجهاز الفنى للزمالك، بعودة اللاعب للمغرب لحضور مراسم دفن والده والعزاء، على أن يعود بوطيب إلى القاهرة والانضمام لتدريبات فريقه الجماعية يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير.

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ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.