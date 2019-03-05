مباشر دوري الأبطال.. ريال مدريد 0-2 أياكس.. دورتموند 0-0 توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراتي إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، واللتان تجمع بين ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي، وبوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.

وكان ريال مدريد أنهى لقاء الذهاب في هولندا بالفوز على أياكس (2-1)، فيما اكتسح توتنهام نظيره بوروسيا دورتموند في إنجلترا بثلاثية نظيفة، خلال الشهر الماضي في مباراتي ذهاب دور الـ16 للمسابقة.

- ريال مدريد وأياكس

افتتح أياكس التسجيل بعد سبع دقائق من انطلاق المباراة عن طريق المهاجم المغربي حكيم زياش من تسديدة أطلقها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا، بعدما استغل تمريرة تاديتش داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ18، ضاعف أياكس النتيجة عن طريق نيريس، بعدما استغل البرازيلي تمريرة متقنة من تاديتش داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة كاسيميرو لاعب ريال مدريد، ليسدد كرة مرت فوق الحارس كورتوا إلى الشباك.

أجرى ريال مدريد في النصف ساعة الأولى من المبارة تغييرين اضطراريين، بإقحام الثنائي جاريث بيل وماركو أسينسيو بدلا من لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور اللذان تعرضا للإصابة.

Advertisements

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أياكس على مضيفه ريال مدريد بنتيجة (2-0).

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، ناتشو، ريجيلون، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فاسكيز، فينيسيوس، بنزيما.

تشكيل أياكس: أونانا، دي ليخت، فان دي بيك، نيريس، تاديتش، مزراوي، بليند، شونه، دي يونج، حكيم زياش، تاجليافيكو.

- دورتموند وتوتنهام

تشكيل بوروسيا دورتموند: بوركي، وولف، أكانجي، فيجل، ديالو، جوتزة، فيتسل، سانشو، رويس، جيريرو، ألكاسير.

تشكيل توتنهام الإنجليزي: لوريس، أورييه، ألدرفيلد، سانشيز، فيرتونخين، دافيز، وينكس، سيسوكو، إريكسين، سون، كين.