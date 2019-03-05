زوران: الهلال نجح أخيراً في إنهاء سوء حظه أمام العين

قال المدير الفني للهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، إن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على حساب مضيفه العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

حقق الهلال فوزاً صعباً وثميناً 1-0 أمام العين على ملعب الأخير هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

وقال زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، إن فريقه سيطر على مجريات اللعب بشكل تام، مؤكداً أن أداء اللاعبين تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني.

وأضاف: “إيقاع اللعب انخفض في الشوط الأول عكس النصف الثاني من المباراة، وواجهنا حظاً سيئاً أسفر عن إهدار العديد من الفرص المحققة”.

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وحقق الهلال فوزه الأول في ضيافة العين، في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات.

وفي هذا الصدد، عقب زوران بقوله: “من اليوم وصاعداً انكسر حاجز عدم فوز الهلال على أرض نادي العين”.

وأعرب زوران عن تمنياته بالتوفيق للعين خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتم: “أتمنى أن نحافظ على مستوانا حتى فترة التوقف الدولي في ظل ضغط المباريات وتداخل البطولات”.