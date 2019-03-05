فيفا يوافق على تبديل رايس إيرلندا بمنتخب إنجلترا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الثلاثاء على طلب لاعب الوسط ديكلان رايس المنتمي لفريق وست هام يونايتد اللندني باللعب لإنجلترا بدلا من إيرلندا.

وشارك لاعب وسط وست هام يونايتد مع إيرلندا في ثلاث مباريات دولية لكن كل مشاركاته كانت في لقاءات ودية، مما سمح له بالتغيير إلى البلد الذي ولد فيه.

وأعلن رايس تحويل انتمائه لإنجلترا الشهر الماضي، وقال إنه قرار صعب للغاية، بينما أعلن فيفا في بيان أن تغيير ديكلان رايس لاتحاده من إيرلندا لإنجلترا تم الموافقة عليه.

ومن المنتظر أن يعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا الأسبوع المقبل تشكيلته لمباراتي جمهورية التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.