الاتحاد السعودي يعلن تغيير ملعب مباراة النصر والاتفاق

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
أوضح الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “المباراة ستقام على ملعب الملك فهد الدولي مساء الجمعة المقبل”.
ويلتقي الفريقان في ضيافة نادي النصر، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار الاتحاد السعودي إلى أن القرار جاء استناداً إلى خطاب وكالة الشئون الفنية بالهيئة العامة للرياضة السعودية، بشأن جاهزية إستاد الملك فهد الدولي لاستضافة المباريات بشكل طبيعي.
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