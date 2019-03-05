شاهد.. أهلي جدة يضرب السد بثنائية بدوري أبطال آسيا

حقق أهلي جدة السعودي فوزًا ثمينًا على ضيفه السد القطري بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل عمر السومة هدفي أهلي جدة في الدقيقتين 32،76.

جاء الهدف الأول بعدما احتسب حكم

المباراة ركلة جزاء لصالح أهلي جدة بعد عرقلة مدافع السد القطري لعمر السومة، لينفذها اللاعب السوري على يمين حارس المري محرزًا الهدف الأول.

وظلت أهلي جدة متفوقًا بهدف حتى الدقيقة 76

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حينما نفذت ركلة ركنية لصالح الفريق السعودي وصلت غلى عمر السومة الذي بدوره أسكنها داخل مرمي الفريق القطري.

بهذه النتيجة تصدر اهلي جدة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، فيما جاء في المركز الثاني والثالث كلًا من باختاكور الأوزبكي وبرسبوليس الإيراني بنقطة واحدة لكل منهما وتذيل السد القطري المجموعة بدون نقاط.

شاهد أهداف المباراة :