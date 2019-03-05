بعثة مازيمبي في الإسكندرية للقاء الإسماعيلي

وصلت بعثة فريق مازيمبى الكونغولى إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الإسماعيلى الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وضمت البعثة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وضمت البعثة20 لاعبا للقاء الدراويش. يذكر أن الإسماعيلي فقد أمل التأهل لدور ربع نهائي البطولة لتذيلة المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

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