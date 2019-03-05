بعثة مازيمبي في الإسكندرية للقاء الإسماعيلي

وصلت بعثة فريق مازيمبى الكونغولى إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الإسماعيلى الجمعة المقبل فى الجولةالخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وضمت البعثة
20 لاعبا للقاء الدراويش.
يذكر أن الإسماعيلي فقد أمل التأهل لدور ربع نهائي البطولة لتذيلة المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.
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