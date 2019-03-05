طلائع الجيش وحرس الحدود في بروفة ودية غدًا

يلتقي غدا "الأربعاء" فريق طلائع الجيش مع حرس الحدود وديا بملعب جهاز الرياضة العسكري.
تأتي المباراة في إطار استعداد الطلائع للقاء واديدجلة في الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، كما يأتي اللقاء كبروفة للحدود
يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 11 بنفس الرصيد من النقاط.
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