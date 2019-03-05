معسكر مغلق لبتروجت لرفع الإجهاد عن اللاعبين

يدرس الجهاز الفني لبتروجت بقيادة محمد عودة إقامة معسكر مغلق للفريق بإحدى المدن الساحلية خلال فترة الراحة السلبية لعدم وجود ارتباطات فيالدوري لمدة تزيد عن الثلاث اسابيع .
وسوف يستغل عودة المعسكر لإجراء تدريبات استشفائية خاصة اللاعبين
كان بتروجت قد خسر أمس أمام الأهلى برباعية نظيفة ومن قبلها الخسارة أمام الجونة بالغردقة 1-2 حيث خاض الفريق 4 مباريات فى 10 أيام.
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