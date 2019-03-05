أكدت تقارير إنجليزية على وجود رغبة لنادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد استفسرت عن القيمة المالية لباولو ديبالا من نادي يوفنتوس من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وذكرت أن يوفنتوس يرغب فيالتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.
وأشارت أن السيدة العجوز من الممكن أن يفرط في نجمه الأرجنتيني، إذا ما وصلت القيمة المالية إلى 120 مليون جنيه استيرليني، بالإضافة روميلو لوكاكو ضمن الصفقة.
وأوضحت إنه من الوارد أن يرحل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف البيانكونيري إذا ما أجبر على الرحيل من صفوف الشياطين الحمر، وكشف اللاعب صاحب الـ 25 عام عن رغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس قبل اعتزاله كرة القدم.
بالذكر أن لوكاكو انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2017 قادمًا من إيفرتون الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها المالية 75 مليون جنيه استيرليني.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف باولو ديبالا عن طريق لوكاكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.