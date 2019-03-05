الحمام يلتقي الرجاء في ديربي مطروح

تنطلق في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء مباريات الجولة 21 من دوري القسم الثاني بمجموعة بحري، حيث يستضيف الرجاء شقيقه الحمام ، علي بناءً علي قرار لجنة مسابقات القسم الثاني بنقل المباراة من ملعب عز الدين يعقوب بالنادي الأوليمبي.

وتُعدُ المباراة مهمة لكلا الفريقين خاصة الرجاء الذي يبحث عن العودة لقمة المجموعة التي غاب عنها قبل نهاية الدور الأول ، فيما تُستكمل باقي مباريات الجولة عصر غدٍ الخميس.

يدخل الرجاء اللقاء برصيد 33 نقطة جمعها من 10 فوز ،

3 تعادل ، بجانب 7 خسائر وضعته في المركز السادس ، وتسببت سؤ النتائج في الفترة الأخير لرحيل أحمد عاشور ومن بعده محمد إبراهيم من القيادة الفنية للرجاء ، وكذلك إستقالة سمير سعد المدرب العام للفريق ، فيما رفض سعد أبوصندوق رئيس النادي إستقالة عبدالمولي مهني المشرف العام علي الكرة.

ويأمل طارق محجوب المدير الفني للرجاء في حصد نقاط المباراة الثلاث للخروج من

المأزق الصعب والعودة للمقدمة ، ويعول محجوب علي خبرات حارس مرماه " محمود كوكو " وكذلك : محمود المغربي ومحمد حمبوزو وهشام فتح الله وإبراهيم رخا وعلي العربي للفوز بالمباراة.

علي الجانب الأخر يسعي الحمام بقيادة مصطفي عبده لإستغلال الروح العالية للاعبيه من خلال تحقيقه لإنتصارين متتاليين علي كفر الشيخ وتلا ، وضعته في المركز التاسع برصيد برصيد 25 نقطه جمعها من خلال تحقيقه ل 6 إنتصارات و 7 تعادلات والخسارة بمثلهما، ويركز عبده علي الجانب الهجومي عن طريق خالد كساب وأحمد الفار بجانب مهنا منصور ومؤمن فكري وهشام أحمد والدسوقي مسعد ، وتألق حارس مرماه محمد عاطف.