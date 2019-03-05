مدرب بروسيا دورتموند يعلن تشكيل فريقه أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه أمام توتنهام، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً،على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل دورتموند لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: رومان بوركي
في الدفاع: ديالو، ماريوس وولف، جوليان فيجيل، أكانجي
في الوسط: جادون سانشو، ماريو جوتزه، ماركو رويس، جوريرو
في الهجوم: باكو ألكاسير
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