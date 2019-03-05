هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال آسيا

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دورتموند الألماني في اللقاء الذي يقام في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا. دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الإياب انتهت بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة على دورتموند. وجاء تشكيل توتنهام على النحو Advertisements التالي : حراسة المرمي : هوجو لوريس خط الدفاع : توبي ألدرفيلد، دافينسون سانشيز، جان فيرتونجن، سيرجي أورير خط الوسط : هاري وينكس، موسي سيسكو، ديفيز خط الهجوم : هاري كين، سون هيونج مين، كريستيان إريكسن

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