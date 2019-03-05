حكيم زياش يقود تشكيل أياكس أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، عن تشكيل الفريق أمام ريال مدريد، والتي ستنطلق في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب

"سانتياجو بيرنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أياكس لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: أونانا

Advertisements

في الدفاع: دي لخيت، دالي بليند، نصير مزراوي، نيكولاس تاجليافيكو

في الوسط: فرينكي دي يونج، دوني فان دي بيك، لاسه شوني

في الهجوم: دافيد نيريس، داتيتش، حكيم زياش