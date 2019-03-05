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حكيم زياش يقود تشكيل أياكس أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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أعلن إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، عن تشكيل الفريق أمام ، والتي ستنطلق في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب

"سانتياجو بيرنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من .

وجاء تشكيل أياكس لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: أونانا

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في الدفاع: دي لخيت، دالي بليند، نصير مزراوي، نيكولاس تاجليافيكو

في الوسط: فرينكي دي يونج، دوني فان دي بيك، لاسه شوني

في الهجوم: دافيد نيريس، داتيتش، حكيم زياش

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