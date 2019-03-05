بنزيما وفينيسيوس في هجوم ريال مدريد أمام أياكس

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، اليوم في إياب دور الـ 16 من بطولة في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجوبيرنابيو. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements الدفاع: داني كارفاخال، رافايل فاران، ناتشو، سيرجو ريجيلون الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو الهجوم: كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور

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