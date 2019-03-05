رياضة | مشوار الرجاء والحمام قبل ديربي مطروح (بالأرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار الرجاء والحمام قبل ديربي مطروح (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد برج العرب الفرعي، مواجهة مرتقبة، في الثالثة من عصر الأربعاء، في ديربي مطروح بين فريقا الرجاء والحمام في إفتتاح مباريات الجولة الـ 21 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

يدخل الرجاء المباراة غدا برغبة كبيرة في الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتة في المباراة الاخيرة من اولاد السيد البدوي طنطا بهدفين لهدف وتوقف رصيدة عند النقطة 33 وتراجع للمركز السادس بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة .

حقق الرجاء الفوز في 10 مباريات وخسر في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وأحرز 28 هدف ومني مرماه بـ 19 هدف.

يتصدر محمود المغربي قائمة هدافي الرجاء برصيد 6 اهداف واسلام الفولي وهشام فتح الله ولكل منهم 5 اهداف.

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بينما يدخل نادي الحمام المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد تحقيق فوزيين متتالين علي كفر الشيخ باستاد كفر الشيخ بهدف لمحمد شعبان والفوز علي مركز شباب تلا بملعب بمركز شباب الحمام بهدفين لهدف لضياء مسعود ومحمد شعبان والتي رفعت رصيدة للنقطة 25 احتل بهم المركز التاسع الذي يبعدة عن شبح الهبوط .

حقق الحمام الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر فيمثلهم، وأحرز لاعبيه 24 هدف ومني مرماة بنفس الرصيد 24 هدف.

يتصدر قائمة هدافي الفريق اللاعب محمد شعبان الذي سجل 8 أهداف ومؤمن فكري وهشام أحمد ولكل منهم سجل 3 أهداف.

يذكر ان مباراة الدور الاول التي اقيمت بملعب برج العرب الفرعي بفوز الرجاء علي الحمام بثلاثة اهداف مقابل هدف.