رياضة | فالفيردي يستبعد 13 لاعبا أساسيا من برشلونة في لقاء جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يستبعد 13 لاعبا أساسيا من برشلونة في لقاء جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة فريق جيرونا ، في كأس السوبر الكتالوني يوم غد الاربعاء.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، وفقًا لموقع النادي الرسمي ، شهدت قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا غياب 13 لاعبًا من الفريق الأول بسبب حصولهم على راحة بأوامر من إرنستو فالفيردي ، وبدلًا من ذلك ، قرر فالفيردي استدعاء 12 لاعبًا من الرديف.

ولم يتدرب 13 لاعبًا لبرشلونة اليوم بأذن من المدرب الذي منحهم يوم إضافي للراحة بعد الفوز بالكلاسيكو وهم: تير شتيجن وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو وأرتورو فيدال وكليمونت لينجليت وسيرجيو بوسكيتس وفيليب كوتينيو ولويس سواريز وليونيل ميسي وموسى ديمبيلي وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو.

ومع ذلك ، جاءت قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا على النحو التالي: سيليسن ، إيناكي بينا ، توديبو ، مالكوم ، موريلو ، برينس بواتينج ، ألينيا ، أومتيتي ، موسى واجي ، جويليم ، تشومي ، ميراندا ، أوريول بوسكيتس ، مونتشو رودريجيز ، كولادو ، ريكي بويج ، أبيل رويز ، كيكي سافيريو ، رافا موخيكا.