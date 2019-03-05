رياضة | سولاري يصدم إيسكو من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يصدم إيسكو من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اضطر الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني لاستبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الميرينجي النهائية لمباراة الليلة ضد أياكس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وأوضح موقع البرنابيو ، أنه نظرًا لأن قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس كانت مكونة من 21 لاعبًا ، فكان يجب على سولاري استبعاد ثلاثة لاعبين قبل بداية المباراة ، ليذهبوا إلى مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة اللقاء.
ولذلك ، قرر سولاري استبعاد الثلاثي لوكا زيدان وإيسكو وماريانو دياز من قائمة ريال مدريد النهائية لمباراة الليلة ضد أياكس.
في حين تم استبعاد سيرجيو راموس من القائمة الأولية بسبب الإيقاف، وماركوس يورينتي للإصابة وأودريوزولا وإبراهيم دياز بقرار فني.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد الأساسية كالآتي : كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، ناتشو ، ريجيلون ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فينيسيوس ، بنزيمة ، فاسكيز.
بينما واصل سولاري تجاهله لمارسيلو بعدما قرر البدء به من على مقاعد البدلاء مع نافاس ، فاييخو ، فالفيردي ، سيبايوس ، أسينسيو ، بيل.