رياضة | سولاري يصدم إيسكو من جديد

وأوضح موقع البرنابيو ، أنه نظرًا لأن قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس كانت مكونة من 21 لاعبًا ، فكان يجب على سولاري استبعاد ثلاثة لاعبين قبل بداية المباراة ، ليذهبوا إلى مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة اللقاء.

ولذلك ، قرر سولاري استبعاد الثلاثي لوكا زيدان وإيسكو وماريانو دياز من قائمة ريال مدريد النهائية لمباراة الليلة ضد أياكس.

في حين تم استبعاد سيرجيو راموس من القائمة الأولية بسبب الإيقاف، وماركوس يورينتي للإصابة وأودريوزولا وإبراهيم دياز بقرار فني.