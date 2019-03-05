رياضة | الأهلي السعودي يقهر السد القطري بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يقهر السد القطري بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز أمام ضيفه السد القطري 2-0 يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل المهاجم السوري عمر السوما هدفي الفوز لصالح الأهلي في الدقيقتين 32 من ضربة جزاء و76.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل بيرسيبوليس الإيراني مع ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

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وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من بيرسيبوليس وباختاكور، في حين بقي رصيد السد خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 آذار/مارس الجاري، حيث يلتقي السد مع بيرسيبوليس في الدوحة، وباختاكور مع الأهلي في طشقند.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.