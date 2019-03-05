رياضة | نقل مباريات السكة الحديد من ملعبه وتأجيل الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مباريات السكة الحديد من ملعبه وتأجيل الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، نقل تدريباته، من ملعبه إلى ملعب دار دفاع الوقود بالتجمع الخامس، بسبب اختيار ملعب نادى السكه الحديد ضمن ملاعب التدريب بأمم افريقيا وانشغال الملعب بالإصلاحات .

وقال محمد جمال المدير الاداري بنادي السكه الحديد أنة تقرر أيضاً نقل مباريات السكة في دورة الترقى المؤهلة إلى القسم الثاني، إلى نفس الملعب، بالتجمع الخامس. وتضم مجموعة السكه الحديد في الترقى : الشرقيه والمالية ونجمه سيناء بجانب الفائز من مباراة البنك وجولدى التي تقام يوم الاتنين 11 مارس على ملعب نادى النصر. ويفتتح فريق السكة مبارياتة بالترقي أمام فريق نجمة سيناء، يوم السبت 16 مارس، بدلاً من السبت المقبل 9 مارس عقب تأجيل الترقي بتلك المجموعة، نظراً لإقامة اللقاء الفاصل بين البنك وجولدي.

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