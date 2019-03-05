رياضة | مدرب تحرير أسوان: مباراة بنى سويف صعبة للغيابات ونلعب للبقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تحرير أسوان: مباراة بنى سويف صعبة للغيابات ونلعب للبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى تحرير أسوان على صعوبة مباراة فريقه القادمة امام بنى سويف والمقرر اقامتها الخميس القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى فى اطار الجولة 21 بدورى القسم الثانى .

وقال عبد الله فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضىي" : المباراة أمام بنى سويف بالتأكيد ستكون صعبه وخاصه بعد عودة الامل لفريق بني سويف في المنافسة على التأهل للقسم الأول.

وأضاف : فرص بقاء تحرير اسوان بالقسم الثاني، قائمة، مشيراً أن لقاء الدور الاول شهد نديه كبيرة بين الفريقين، وأتمنى التوفيق لنا خلال لقاء الدور الثاني.

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واختتم قائلا : يغيب عن صفوف التحرير أكثر من لاعب بسبب الايقاف وهم محمود عيسي مرجان وسيد انور ومحمد السيد واسماعيل احمد، لكننا رغم ذلك قادرون على أن نحقق نتيجة ايجابية، بجانب وجود قائمة الاصابات المتمثلة فى احمد طلعت و احمد ابوالسعود واحمد ميسي ومحمود صفوت .

وتعادل الفريقان بمباراتهما بالدور الاول بنتيجة 1/1 أحرز لبنى سويف شريف حافظ، فيما سجل أحمد سيد هدف الفريق الأسواني.

ويحتل تحرير اسوان المركز الثانى عشر برصيد 21 نقطة فيما يحتل بنى سويف الرياضى المركز الثانى برصيد 39 نقطة .