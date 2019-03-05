رياضة | تشكيل أياكس الرسمي أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أياكس الرسمي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة ريال مدريد الاسباني، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أياكس كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

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الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.