رياضة | رئيس الزمالك يكشف موقفه بشأن رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف موقفه بشأن رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"لو محمد إبراهيم عاوز يروح الأهلي يروح، ليس لدينا أي مشكلة".

وأشار إلى أنه لم يكن سببًا وراء إيقاف اللاعب خلال الفترة الماضية، موضحًا أن قرار مشاركته من عدمه بيد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للكونفدرالية الافريقية.