رياضة | البدري: نادي بيراميدز حريض على نبذ التعصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري: نادي بيراميدز حريض على نبذ التعصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز إن ناديه حريص على نبذ التعصب والفتن في مجال الرياضة بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص، وسعيد بالمشاركة في أي مبادرة من هذا النوع، في سبيل توعية الجمهور بخطورة التعصب الأعمى وضرورة التعقل في التشجيع المثالي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

أضاف البدري علي هامش حضوره مؤتمر نبذ التعصب الرياضي، إن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أول ما نبذ التعصب بحرصه على إبعاد لغة التعصب وحريص على أمن مصر وحمايتها من الفتن، بدليل أنه وافق فورا على تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر بعد طلب الأمن مؤكدا أن أمن وسلامة مصر خط أحمر ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

البدري عند سؤاله عن غياب النادي الأهلي عن مبادرة نبذ التعصب الرياضي، قال إنه على ثقة بأن جميع الأندية والمسئولين سواء من حضروا المؤتمر أو تغيبوا لديهم نفس التوجه وتلكل حريص على أن يضع أمن مصر فوق كل اعتبار.

تطرق البدري لقرار مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ وتوجهه برصد ١٠٠ مليون جنيه لدعم الأندية الفقيرة وبناء منشآت خدمية ورياضية مشددا على أن الكل سيشاهد ذلك على أرض الواقع قريبا.