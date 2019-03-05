رياضة | بوطيب يسافر للمغرب لحضور جنازة والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب يسافر للمغرب لحضور جنازة والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق رئيس نادي الزمالك، على سفر المغربي خالد بوطيب ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ، لحضور جنازة والده ، الذى وفاته المنية اليوم الثلاثاء.

ويسافر مهاجم الزمالك من مطار القاهرة ، متجها الى فرنسا ومنها الى المغرب.

واتفق الجهاز الفنى لفريق الزمالك ، مع المهاجم المغربي ، على الحضور للقاهرة يوم الجمعة ، للانتظام في تدريبات الفريق ، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل