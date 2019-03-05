رياضة | موهوب ريال مدريد يشعل الحرب بين يوفنتوس وباريس

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دخل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في صراع التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن باريس سان جيرمان الفرنسي عاد لسباق التعاقد مع أسينسيو لاعب وسط فريق ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

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واضاف الموقع، أن عودة باريس سان جيرمان للتعاقد مع أسينسيو زاد من صراع الصفقة بعد رغبة واضحة من يوفنتوس لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

واكدت التقارير على أن باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع أسينسيو لاعب ريال مدريد كتعزيز قوق للفريق تحسباً لرحيل البرازيلي نيمار في الصيف.

ويعاني أسينسيو من قلة المشاركة مع ريال مدريد في ظل تواجد المدير الفني سولاري والذي دائما ما يفضل جلوسه على مقاعد البدلاء في التشكيل.