رياضة | بنى سويف يفوز على أبو كساة في دورى القطاعات

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نجح فريق بني سويف لكرة القدم مواليد 97، في تحقيق فوز كبير بنتيجة 3 – 0، على حساب نظيره فريق نادي أبوكساة لمواليد 97، وذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى على ملعب بني سويف بدوري قطاعات شمال الصعيد لكرة القدم.

أحرز أهداف بني سويف الثلاثي، أشرف الغريب، وحمادة أحمد، ومحمد متولى العائد من إصابة الرباط الصليبي، وبهذه النتيجة يحتل بني سويف المركز الأول بالمجموعة.

ويقود فريق بني سويف مواليد 97، جهاز فني مكون من، طارق فتحي، مديرًا فنيًا، وأسامة عبد العزيز، مدربًا عامًا، ومحمد أنور، مدربًا، ووائل محمد، وأحمد سعودى، أخصائي علاج طبيعى، وتأهيل وإصابات ملاعب ومحمد صلاح إداريا وعلى ابو ليلة مدربا لحراس المرمى.

فيما حقق فريق الفيوم مواليد 2001 وزا بنتيجة 2/1 على نظيره بنى سويف في إفتتاح مباريات الفريقين بدورى القطاعات لتلك المرحلة.