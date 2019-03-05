رياضة | عاجل.. وفاة والد مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة والد مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك خبرًا حزينًا اليوم الثلاثاء، وقبل أيام قليلة من مواجهة الفارس الأبيض ضد جور ماهيا الكيني في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم خالد بوطيب بوفاة والده اليوم في العاصمة المغربية "الرباط"، وسوف يتوجه مهاجم الزمالك إلي بلاده خلال الساعات المقبلة من أجل حضور مراسم الجنازة والعزاء.

وانضم خالد بوطيب لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من مالاتيا سبور التركي.

ويستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" في الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفيدرالية.