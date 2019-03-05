رياضة | زميل كريستيانو مرشح بقوة لقيادة هجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زميل كريستيانو مرشح بقوة لقيادة هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قد يوقع لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لليوفي.

وبحسب ما ذكرته "Libertad Digital" فإن ديبالا على جدول أعمال ريال مدريد. المهاجم الأرجنتيني قد يصبح لاعب لـريال مدريد الموسم القادم، حيث ان قام ريال مدريد بمحادثات مع اللاعب. هو ليس الخيار الأول لـريال مدريد في الهجوم، لكنه أحد الخيارات التي يروا انها سهل تنفيذها.

أساسيات هذه الصفقة تم وضعها في الصيف الماضي مع بيع رونالدو ليوفينتوس. ريال مدريد تربطه علاقة جيّدة مع يوفينتوس. بيع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي لم يكن بدون مقابل. ديبالا كان من الممكن ان يتم التعاقد معه الصيف الماضي، لكن النادي لم يراها اللحظة المناسبة.

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بالنظر إلى الموسم القادم، الوضع سيكون مختلف. في ريال مدريد، يفكرون في القيام بعد التغييرات المهمة للفريق. أيسكو اخبر النادي بالفعل في رغبته بالرحيل، و بيل أيضاً قد يرحل. ليس هناك عرض من ريال مدريد حتى الان، ولا حتى مفاوضات، لكن هناك محادثات مستمرة.

نيمار، هازارد و مبابي هم لاعبين آخرين على جدول اعمال ريال مدريد. ربما هم أهداف أهم لـريال مدريد اكثر من ديبالا، لكن الأرجنتيني هي اكثر صفقة قابلة للتنفيذ. هو يلعب أقل و على خلاف مع مدربه ماسيميليانو اليغري.

ديبالا قد يرحل مقابل مبلغ قريب من 100 مليون يورو، حسب الصحافة الأيطالية. مبلغ كبير، لكنه ليس مقارنةً بالأرقام التي يتم دفعها حالياً في كرة القدم.