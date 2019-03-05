اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يلا شوت | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر يلا شوت | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة | اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2019 في إطار مباريات إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل نادي أياكس ضيفاً على فريق ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في مباراة يتابعها الملايين على مستوي العالم.

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