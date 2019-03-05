اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في أهم مباريات اليوم beIN SPORTS HD

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر في أهم مباريات اليوم beIN SPORTS HD



يقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 5-3-2019، الساعة 10:00 مساء.

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ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو على قنوات بي إن سبورتس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، وسيصب تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.