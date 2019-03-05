اونلاين | الشوط الاول كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين|شاهد الاسطورة انطلقت

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين كورة لايف، يستضيف ريال مدريد الإسباني خصمه اياكس امستردام الهولندي على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس، وذلك ضمن مباريات مرحلة العودة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر مشاهدة ماتش الريال واياكس اليوم الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة في الوطن العربي، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر ريال مدريد ضد اياكس اونلاين قبل بداية المباراة بلحظات.

ريال مدريد واياكس بث مباشر يلا شوت bein sport hd، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الريال واياكس الهولندي مساء اليوم في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكن لعشاق الريال في شتى بقاع الوطن العربي متابعة ماتش ريال مدريد واياكس الحاسم على التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sport hd1 بتعليق المصري علي محمد علي.

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مباراة الريال واياكس بث مباشر real madrid live كورة لايف، يكفي ريال مدريد التعادل أو الهزيمة بنتيجة هدف دون رد للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولته المفضلة والتي يحمل الرقم القياسي في مرات التتويج بها تاريخياً، وذلك في رحلة سعي الريال لحصد اللقب الرابع على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشهد مباراة الريال واياكس اليوم غياب القائد الإسباني سيرجيو راموس عن صفوف فريقه ريال مدريد بداعي الإيقاف بعد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الذهاب التي جمعت بين ريال مدريد واياكس قبل أيام وانتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة ريال مدريد واياكس اونلاين الاسطورة livehd7.

ريال مدريد واياكس بث مباشر تشكيلة الريال الرسمية، كورتوا لحراسة المرمى، فاران وناتشو، ريجيلون، كارفخال في خط الدفاع، وفي الوسط كاسميرو وكروس، مودريتش، فينسيوس في الوسط، وفاسكيز وبنزيما في الهجوم، وشهدت التشكيلة الرسمية لللملكي أمام أياكس وجود مارسيلو وبيل على مقاعد البدلاء.

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