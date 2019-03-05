اونلاين | ريال مدريد وأياكس بث مباشر (ابطال أوروبا) مشاهدة (بث مباشر) hd يلا شوت الجديد حصري

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سولاري يعلق على غياب راموس ويدافع عن كريستيانو رونالدو

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تواجد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة الفريق أمام آياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري عن العديد من الأشياء التي تخص فريقه والمباراة الحاسمة أمام آياكس في دوري أبطال أوروبا.

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وبدأ سولاري تصريحاته قائلاً:” هى فترة صعبة للغاية، نريد المرور منها للنور، الفريق واللاعبين لديهم شخصية وعقلية كبيرة، أشعر بالفخر إتجاه ذلك”.

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وعلق سولاري على افتقاد ريال مدريد نجمها البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو قائلاً:” كريستيانو رونالدو هو جزء من تاريخ هذا النادي، الحب وكل الاحترام له”.

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وتابع سانتياجو سولاري تصريحاته قائلاً:” نعمل جاهدين كل يوم من أجل الإبقاء على هذا النادي الأفضل دائماً:”

وأكمل سولاري حديثه قائلاً:” هذه الفترة صعبة بكل تأكيد سوف نواجه العديد من المباريات في فترة قصيرة، علينا أن نكون مستعدين لذلك”.

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وأنهى سولاري تصريحاته بتعليقه على غياب راموس قائلاً:” أسف على غياب سيرجيو راموس، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، يعطينا الإضافة دائماً، يعرف جيداً ما هو القرار السليم”.

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