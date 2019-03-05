اونلاين | بث مباشر ريال مدريد واياكس .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس يلا شوت الاسطورة كورة ستار ريال مدريد بث مباشر، تلك المباراة التي يدخل فيها ريال مدريد بين اتجاهين من جهة تمتلكه الراحة بسبب مواجهة الذهاب التي حسمها الملكي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف والتي وضعت قدمه في التأهل

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متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس:

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وصول الفريقين لملعب اللقاء منذ قليل

تشكيل فريق ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ناتشو، فاران، ريجيلون، مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس اليوم يلا شوت كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس kora star ويغيب راموس عن هذه المباراة والمباراة القادمة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي ايقافه بعد تعمده الحصول على انذار في المباراة السابقة ليكون جاهزا في مباراة الدور القادم بلا انذارات، وهذا ما قد يسبب بعض الخوف للجماهير حيث أن دفاع ريال مدريد يعاني في الفترة الأخيرة ولا يتحمل النقص في صفوفه مجددا.

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